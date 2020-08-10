Врач объяснил, почему в школах не будет вспышки COVID-19
Главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik рассказал, почему школы не станут рассадником коронавируса.
Тимаков напомнил, что дети заражаются COVID-19 значительно реже, чем взрослые. Только порядка 5-7% из заболевших новой инфекцией — младше 18 лет.
Ребенок может заразиться коронавирусом при длительном и тесном контакте с инфицированным, например в семье.
Однако даже если заболевший придет в школу, он не вызовет активного распространения COVID-19, так как в учебных заведениях будут соблюдаться меры социального дистанцирования.
«Если будут соблюдены меры предосторожности, то коронавирус не будет опасен для школьников», — заявил Тимаков.
Ранее стало известно, что линейка на День знаний пройдет в очном формате.
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