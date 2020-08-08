Председатель райсуда Волгограда задержан по делу о взятке в 25 млн рублей

Сотрудники ФСБ задержали с поличным председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину по делу о взятке в размере 25 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, именно такую сумму судья просила за освобождение волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова, который был арестован в Москве по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова.

Отмечается, что 20 млн рублей Добрыниной отдала супруга предпринимателя. Позже судья потребовала принести ей еще 5 млн рублей, из которых были переданы лишь половина.

В дальнейшем Зубкова заявила в ФСБ и под их контролем отдала деньги в ресторане «Фасоль», в этот момент судья была задержана силовиками с поличным.

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