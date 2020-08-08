Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением самолета

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи со смертельной авиакатастрофой.

«Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в аэропорту города Кожикоде», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер попросил передать слова сочувствия родным погибших и пожелания выздоровления пострадавшим.

Крушение самолета, который следовал рейсом из Дубая, произошло в городе Кожикоде 7 августа. На борту воздушного судна находились 190 человек, из них 174 взрослых пассажира, 10 детей и шестеро членов экипажа. Самолет выкатился с взлетной полосы при посадке, а затем развалился на две части. Возгорания зафиксировано не было. В результате происшествия погибли 20 человек, пострадали 140 пассажиров.

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