Сбежавшего из тюрьмы преступника задержали спустя 50 лет в Нью-Мексико

77-летний Луис Арчулета, который сбежал из тюрьмы в 1974 году, был задержан в городе Эспаньола, штат Нью-Мексико, сообщает NBC.

Его нашел бывший офицер Дэрил Чинкванта, в которого Арчулета стрелял в 1971 году.

Чинкванта уволился из полиции, но продолжал охотиться за беглецом, основав свое частное детективное агентство. Этим летом ему позвонили и рассказали о местонахождении Арчулеты.

Детектив сообщил, что передал сведения ФБР. Полиция Эспаньолы и спецназ США схватили преступника дома. Он проживал с женой, которая не знала о его криминальном прошлом.

«Я наслаждаюсь тем фактом, что я его поймал», — сказал Дэрил Чинкванта.

По данным ФБР, Арчулета прожил в Эспаньоле 40 лет под псевдонимом Рамон Монтойя. Сейчас его возвращают в Колорадо, где суд повторно выдал ордер на арест беглеца.

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