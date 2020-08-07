Схимонах Сергий рассказал о смерти девочки в монастыре

Умершая в Среднеуральском женском монастыре девочка страдала от рака головного мозга, заявил схимонах Сергий (Николай Романов). Обращение опубликовано на странице его пресс-секретаря Всеволода Могучева в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Сергия, врачи в Москве и Новокузнецке заявляли, что девочке осталось жить полтора-два месяца, при этом в Свердловской области она прожила с родителями семь месяцев.

Девочка находилась под наблюдением врача, отметил схимонах.

«Хотя у нас и не больница, но мы стараемся все <...> обеспечить», – добавил он.

Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка скончалась в Среднеуральском женском монастыре, контролируемом схимонахом Сергием.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.

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