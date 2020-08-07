Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение о введении карантина в двух районах региона и его центре из-за вспышки африканской чумы свиней в ряде хозяйств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Врио губернатора края Михаил Дегтярев подписал распоряжения о введении карантина на территориях Вяземского и Хабаровского районов, а также Хабаровска в связи с угрозой распространения африканской чумы. В четырех частных хозяйствах обнаружены очаги этого заболевания», — сообщили в правительстве.

Вокруг каждого хозяйства санитарные службы установили две карантинные зоны — 5 и 30 км. В них запрещено входить всем, кроме сотрудников хозяйств. Вывоз животных и их мяса также оказался под запретом.

В границах села Бычиха в Хабаровском районе был объявлен режим ЧС.

Африканская чума свиней — инфекционное заболевание, которое проявляется спустя две недели после заражения. Оно способно передаваться через животные продукты, укусы насекомых и раны на коже.

Ранее на Земле не было зафиксировано случаев заражения данной инфекцией у человека, однако ученые считают, что исключать этот риск опасно, поскольку вирус развивается быстро и непредсказуемо.