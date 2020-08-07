В Приморье родители более суток игнорировали умирающего младенца

Прокуратура Черниговского района Приморья начала проверку после того, как восьмимесячный младенец погиб, обварившись кипятком. Родители более суток игнорировали состояние умирающего ребенка, говорится на сайте ведомства.

«По предварительной информации на 8-месячного мальчика опрокинулся кипяток. Родители более суток не обращались за медицинской помощью, вследствие чего ребенок умер», — сообщили в прокуратуре.

В настоящее время прокуратура изучает происшествие на предмет неисполнения родителями своих обязанностей. Решается вопрос об изъятии из семьи еще одного ребенка.

Глава приморской прокуратуры взял проверку под личный контроль.

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