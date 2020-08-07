В Приморье юноша предложил подруге за деньги продать ее душу дьяволу

Полиция задержала 18-летнего жителя Владивостока, который предложил подруге продать ее душу дьяволу и исполнить три желания, но в итоге обманул на 93 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по Приморью.

По данным правоохранителей, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее 16-летнюю дочь обманул мошенник. Он уверял девочку, что владеет магией и способен читать мысли.

«Злоумышленник предложил с его помощью «продать душу дьяволу», так как он является проводником между человеком и дьяволом. За информацию о том, как это сделать, необходимо было заплатить 6000 рублей — 1000 рублей за работу и 5000 рублей на материал для обряда», — заявили в управлении.

Через некоторое время мошенник заявил, что тем, кто перешел на сторону дьявола, нельзя носить золотые украшения и предложил подруге продать их, а деньги перевести ему.

Позже парень заявил, что связан с криминалом и попросил удалить переписку, чтобы «их не поместили в психиатрическую больницу». Потом он уговорил ее отдать свой ноутбук и телефон и прекратил выходить на связь.

Полиция оценила общий ущерб от действий юноши в 93 тыс. рублей, он был задержан и во всем сознался. Ему грозит до пяти лет колонии по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».