ВОЗ: коронавирусом за сутки заболели почти 260 тысяч человек по всему миру
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Число заражений коронавирусом возросло более чем на 259 тыс, погибли свыше 6 тыс. пациентов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
По данным организации, к настоящему времени коронавирус был подтвержден у 18 614 177 человек в мире. Жертвами пандемии стали 702 642 человек, в том числе 6 488 — за последние сутки.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко убежден, что коронавирус ему «подкинули»
— США отменили рекомендацию для граждан не ездить за границу из-за COVID