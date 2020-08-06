СК проверит информацию о смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о смерти девочки, скончавшейся в хосписе при одном из монастырей в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений СК России в Свердловской и Тюменской областях доложить о данных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Среднеуральском женском монастыре лишенного сана схимонаха Сергия (Николай Романов) умерла 15-летняя девочка.

Как сообщалось, патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана схимонаха Сергия (Романова), которое было принято 3 июля текущего года.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В монастыре схимонаха Сергия умерла девочка