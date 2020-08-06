Генпрокурор Нью-Йорка хочет закрыть Национальную стрелковую ассоциацию

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила, что попытается распустить Национальную стрелковую ассоциацию (NRA). Об этом сообщает CNN.

Она утверждает, что нынешнее и бывшее руководство NRA «ввело культуру самоуправления», принося пользу себе, семье, друзьям и избранным поставщикам, в результате чего организация потеряла более $63 млн.

Отмечается, что Джеймс подала иск в Верховный суд Нью-Йорка. В нем фигурируют генеральный директор и исполнительный вице-президент NRA Уэйн Лапьер, главный юрисконсульт и секретарь Джон Фрейзер, бывший финансовый директор Уилсон «Вуди» Филлипс и бывший руководитель аппарата и исполнительный директор по общим операциям Джош Пауэлл.

Ранее Национальная стрелковая ассоциация (NRA) обратился в суд против руководства Сан-Франциско, которое назвало организацию «террористической». Члены ассоциации уверены, что решение руководства города направлено против «политических высказываний NRA и отражает неприкрытую политическую вендетту».

NRA является крупнейшим оружейным лобби в Соединенных Штатах, который пользуется благосклонностью американского лидера Дональда Трампа.

В то же время, ассоциация подвергается критике, в частности со стороны демократов, за несовершенство законов в сфере оружия.

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