Швейцария исключила РФ из списка стран, граждане которой должны соблюдать карантин
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Власти Швейцария исключила Россию из списка стран, которые представляют повышенный риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарское Федеральное управление здравоохранения.
Отмечается, что с 8 августа прибывающим в Швейцарию российским гражданам не нужно будет соблюдать обязательный 10-дневный карантин.
Из данного списка также исключены Азербайджан и ОАЭ.
В настоящее время в черном списке Швейцарии находятся 46 государств, в том числе Испания, Румыния, Сингапур, Бразилия, Люксембург и США.
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