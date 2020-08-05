В Москве задержан проректор МГУ по подозрению в преднамеренном банкротстве
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Проректор МГУ Алексей Гришин был задержан в столице по подозрению в преднамеренном банкротстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), — заявил собеседник агентства.
Подробности уголовного дела в отношении проректора пока не известны.
Ранее Алексей Гришин занимал пост министра строительства Самарской области при экс-губернаторе Николае Меркушкине. В 2016 году он подал в отставку, а в министерстве прошли обыски.