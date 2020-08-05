Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
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Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет «Ъ» со ссылкой на источники.
По информации издания, вместо Шишова руководить следствием будет его первый заместитель — Василий Петухов.
Как сообщают источники, кадровые перестановки могут объясняться коррупционным скандалом в управлении: два следователя ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов вымогали взятку в 65 млн руб. у экс-гендиректора «Издательство «Известия» Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве.
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