Путина попросили продлить льготы по ипотеке
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил президента России Владимира Путина продлить льготы по ипотеке, пишет «Интерфакс».
«Мы просим, работаем с правительством, чтобы та мера, которую вы предложили по льготной ипотеке, была продолжена», — сказал Воробьев.
Губернатор отметил, что ежедневно в Подмосковье продаются 130-150 квартир, 80% из них — по ипотеке. Также по его словам, скоро будут сданы 4 млн кв. м жилья в многоквартирных домах и еще 4 млн кв. м в секторе индивидуального строительства.
Льготная ипотека дается под 6,5% годовых для жилья комфорт-класса. Программа действует до ноября. В Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти кредитный лимит составляет 12 млн, в других регионах — 6 млн.
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