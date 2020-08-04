Путина попросили продлить льготы по ипотеке

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил президента России Владимира Путина продлить льготы по ипотеке, пишет «Интерфакс».

«Мы просим, работаем с правительством, чтобы та мера, которую вы предложили по льготной ипотеке, была продолжена», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что ежедневно в Подмосковье продаются 130-150 квартир, 80% из них — по ипотеке. Также по его словам, скоро будут сданы 4 млн кв. м жилья в многоквартирных домах и еще 4 млн кв. м в секторе индивидуального строительства.

Льготная ипотека дается под 6,5% годовых для жилья комфорт-класса. Программа действует до ноября. В Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти кредитный лимит составляет 12 млн, в других регионах — 6 млн.

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