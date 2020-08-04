В России выявлено минимальное число новых случаев COVID-19 с апреля
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За минувшие сутки в России выявлено 5 159 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.
Число заболевших за сутки стало минимальным с апреля, свидетельствуют данные оперштаба. За сутки скончались 144 пациента с коронавирусом, выздоровели 7 878 человек.
Всего в России зафиксировано 861 423 случая COVID-19, из них 14 351 — с летальным исходом, выздоровел 661 471 человек.
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