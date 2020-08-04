Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 по возвращении туристов

Несоблюдение мер профилактики — в первую очередь на курортах — может стать причиной повышения заболеваемости COVID-19 в сентябре. Об этом сообщают » target=«_blank»>«Известия» со ссылкой на заведующую кафедрой инфекционных болезней РУДН Галину Кожевникову.

По ее словам, в сентябре можно ожидать роста заболеваемости, поскольку большинство путешественников вернется домой, однако этот рост не будет значительным.

Она обратила внимание на то, что часть населения уже переболела. Кроме того, Кожевникова отметила улучшение диагностики и готовность к данному явлению системы здравоохранения в целом.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 667 тысяч человек.

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