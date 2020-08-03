Роскачество дало советы по выбору арбуза

Роскачество рассказало, как выбрать хороший арбуз. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними — гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук — арбуз перезрел, если слишком звонкий — недозрел», — рассказали эксперты.

Плод должен выглядеть свежим, целым, чистым и с матовым блеском корки.

Отмечается, что высохший хвостик не является стопроцентным признаком вкуса, однако говорит о том, что плод созрел и больше не берет влагу из почвы. При этом во время длительной транспортировки хвостик может высохнуть и у незрелого плода.

О том, что арбуз собран вовремя, говорит земляное пятно – место, на котором арбуз лежал на земле. Если пятно ярко-желтого цвета, то арбуз собран вовремя. Специалисты уточняют, что земляное пятно должно быть только одно.

В Роскачестве также напоминают, чем больше времени требуется на доставку с поля до прилавка, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недозрелым. На корке спелого арбуза не должно быть большое количество побитостей, рубцов и трещин.

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