В Москве начинают работать бахчевые развалы

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал об открытии бахчевых развалов в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что развалы традиционно начнут работать в столице с 3 августа, после Дня ВДВ.

По его словам, в 2020 году в Москве откроется 240 развалов, что на 10 больше, чем в прошлом году.

Немерюк уточнил, что наибольшее число точек появится в Юго-Восточном и Южном округах, а цены в них меняться не будут.

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