Проценко рассказал, почему врачи не узнали Путина в Коммунарке

Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что врачи и медсестры не узнали президента России Владимира Путина, когда тот посещал больницу.

По его словам, визит главы государства в больницу стал для всех сюрпризом. Изначально главврач планировал встретиться в Коммунарке только с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«В больнице я увидел мэра, других ответственных товарищей... Мне сказали: «Что стоишь? Иди, принимай гостя». Подъехал «Аурус», и тут я до конца все понял», — сообщил Проценко в интервью «Российской газете».

Он добавил, что врачи и медсестры, которые видели президента только в реанимации и приемном отделении, узнали о визите Путина в больницу лишь из вечерних теленовостей.

Доктор отметил, что медперсонал не признал российского лидера, так как тот ходил в защитном костюме и респираторе.

Путин посетил «красную зону» 40-й больницы в конце марта. По его словам, он хотел увидеть своими глазами, как там все устроено.

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