В РФ смягчили беременным и женщинам с детьми наказание за нетяжкие преступления

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет смягчить уголовное наказание за нетяжкие преступления беременным и женщинам, имеющим в доме ребенка при исправительном учреждении детей в возрасте до трех лет. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что таким женщинам предоставят возможность получить условно-досрочное освобождение после отбывания одной четверти назначенного срока.

Под эту норму также попадают женщины, совершившие преступление в несовершеннолетнем возрасте.

Закон был разработан в рамках плана по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

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