Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в городе, передает ТАСС.

Помимо этого, глава государства приказал обеспечить охрану этой площадки и закрыть доступ для людей на все опасные объекты силами Росгвардии. Он подчеркнул, что ведомство готово выполнить эту задачу.

По словам Путина, экологическая обстановка в Усолье-Сибирском требует незамедлительных действий. Президент потребовал мобилизовать силы всех ведомств, в том числе Минобороны, чтобы решить проблемы в городе.

Он также отметил, что груз экологических проблем накапливался там с 1930-х годов. В городе работало крупное химическое предприятие, в настоящее время объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии.

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