Абрамченко рассказала о планах по ликвидации ущерба в Усолье-Сибирском

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что первый этап мероприятий по ликвидации экологического ущерба после прекращения работы химического производства в Усолье-Сибирском Иркутской области будет завершен в 2021 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Абрамченко заявила, что специалисты провели необходимые обследования и дали оценку ситуации. Земельные участки и расположенные на них объекты в границах промышленной площадки были включены в государственный реестр объектов накопленного вреда.

Раннее президент России Владимир Путин провел совещание об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. Глава государства заявил, что груз экологических проблем накапливался там с 1930-х годов. На территории города работало крупное химическое предприятие, и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии, сказал президент. Он отметил, что эту проблему долгие годы замалчивали.

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