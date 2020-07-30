Путин: экологические проблемы Усолье-Сибирского долгие годы замалчивались

Президент России Владимир Путин заявил, что экологические проблемы города Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались и фактически замалчивались, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что груз экологических проблем накапливался там с 1930-х годов.

На территории города работало крупное химическое предприятие, и в настоящее время обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии, сказал президент.

«Если по-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, эту проблему, вместо того, чтобы решать, по существу фактически замалчивали», — констатировал Путин.

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