Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону. Выступление главы государства транслировал телеканал «Россия-24».
По его словам, пока не во всех российских регионах удалось добиться устойчивого снижения числа новых случаев COVID-19, но в целом по стране ситуация стабилизировалась.
Президент призвал сохранять и наращивать мощности здравоохранения России на фоне пандемии. При этом он добавил, что решения по снятию ограничений по коронавирусу должны приниматься осторожно, чтобы не допустить повторного роста заболевших.
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