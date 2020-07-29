Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону. Выступление главы государства транслировал телеканал «Россия-24».

По его словам, пока не во всех российских регионах удалось добиться устойчивого снижения числа новых случаев COVID-19, но в целом по стране ситуация стабилизировалась.

Президент призвал сохранять и наращивать мощности здравоохранения России на фоне пандемии. При этом он добавил, что решения по снятию ограничений по коронавирусу должны приниматься осторожно, чтобы не допустить повторного роста заболевших.

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