Трамп в шутку обвинил Россию в волне насилия в США

Президент США Дональд Трамп пошутил в Twitter, что в волне насилия в Соединенных Штатах виновата Россия.

Он обратился к члену палаты представителей Джеррольду Надлеру, который назвал мифом насилие сторонников антифашисткого движения «Антифа». При этом сам политик ранее говорил, что США объявят движение «Антифа» террористической организацией.

«Они анархисты <...>, а их деятельность — незаконная», — добавил Трамп.

После этого он посоветовал Надлеру винить Россию в волне насилия в США.

«Джерри, вините в этом Россию, Россию, Россию!», — подчеркнул Трамп.

Ранее губернатор Миннесоты, где началась волна протестов, сказал, что насилие на улице не связано с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, а организуется сторонниками идеи превосходства белой расы и членами наркокартелей. Некоторые американцы в Twitter стали просить федеральные органы власти разогнать сети из сотен ячеек «Антифа», которые «радикализируют людей, тренируют их и организуют экстремистские акции с насилием».

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