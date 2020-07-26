Стюардесса призвала не использовать наушники в самолете ради сохранения здоровья
Бывшая стюардесса попросила пассажиров отказаться от использования бортовых наушников, так как они не новые и есть риск заразиться ушными инфекциями, пишет Express.
По ее словам, наушники в самолете только выглядят новыми, однако их просто чистят и упаковывают для дальнейшего использования. Притом чистка устройств не избавляет их от всех микробов.
Экс-бортпроводница пожаловалась на то, что авиакомпании не удосуживаются менять пенистые детали наушника, где могут находиться микробы. Поэтому она посоветовала рвать наушники после использования, чтобы компании не смогли их восстановить и ими больше никто не смог воспользоваться. Или же она порекомендовала брать в самолет личные девайсы.
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