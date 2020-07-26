Кадыров ответил на обвинения в нарушении прав человека в Чечне

Права человека в Чечне не нарушаются, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кадырова, прекращение войны и уничтожение международного терроризма в Чечне свидетельствуют о соблюдении и защите прав человека.

Глава республики также отметил, что ожидал присуждения Нобелевской премии за борьбу с терроризмом, а не введенных США санкций.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Рамзан Кадыров внесен в «черный список». США обвиняют его в организации пыток, внесудебных казней и других преступлений. В ответ Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео в республике «вплоть до заблокирования всех его счетов».

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