Число случаев COVID-19 в Британии приближается к 300 тысячам
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За минувшие сутки в Британии выявили еще 747 зараженных коронавирусом. Число заболевших приближается к 300 тысячам, говорится в переданном в РИА «Новости» сообщении минздрава страны.
Накануне в Британии зафиксировали 767 заболевших.
Всего с начала пандемии в стране 299 426 пациентов с COVID-19.
17 июля британские власти заявили, что приостанавливают публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса.
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