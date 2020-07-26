Установлена причина смерти пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
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Медики установили причину смерти трехлетнего ребенка, чье тело было обнаружено в Симферополе спустя два дня после исчезновения. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) России по Крыму.
Причиной гибели мальчика стало утопление, признаков насильственной смерти не обнаружено, указано в сообщении. Отмечается, что время смерти соответствует времени исчезновения ребенка.
В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, отмечают в СК.
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