МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и усилении ветра

МЧС сообщило, что в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия до конца 26 июля.

По прогнозам синоптиков, до конца воскресенья, 26 июля, в Подмосковье вероятны местами кратковременный дождь, гроза и усиление ветра до 15 м/с.

В связи с этим МЧС посоветовало гражданам поставить автомобили в гаражи или припарковать их подальше от слабо укрепленных конструкций и деревьев. Находясь на улице, рекомендуется обходить шаткие строения, деревья, а во время грозы не прятаться под деревьями, не бегать и не купаться в водоемах.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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