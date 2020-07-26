За сутки в мире выявили еще 200 тысяч заразившихся коронавирусом

В ВОЗ зарегистрировали увеличение числа заразившихся коронавирусом на 200 тысяч человек за сутки.

Согласно официальным данным организации, за 24 часа инфекция была обнаружена у еще 200 625 человек. При этом скончались после заражения 4 823 пациента.

Всего число инфицированных в мире превысило 15,7 млн человек, зарегистрировано 640 тыс. летальных исходов.

В России за прошедший день выявили 5 765 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировали 812 485 случаев коронавируса, вылечились 600 250 пациентов, скончались 13 269.

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