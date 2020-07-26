В общежитии Киевского политехнического института выявили вспышку коронавируса

В общежитии Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии украинской столицы.

В общежитии было выявлено 52 случая коронавируса среди курсантов.

Отмечается, что первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля, а 25 июля провели тесты у 61 курсанта, которые контактировали с заболевшими. Положительный результат показали 48 анализов.

Всего в общежитии проживают 152 человека.

По последним данным, на Украине зарегистрировано 64 849 случаев коронавируса, выздоровели 35 807 человек, скончались 1 605.

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