Дегтярев высказался за открытый суд над Фургалом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что суд над бывшим главой края Сергеем Фургалом, которого обвиняют в организации убийств, должен пройти в открытом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, в роли должностного лица он не может комментировать и давать оценку решениям суда по делу Фургала, но как гражданин он считает, что нужно довериться суду.

«То, что суд должен быть открытым, — я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать», — сказал Дегтярев.

Он добавил, что считает разумными требования судить Фургала в Хабаровске. При этом врио Хабаровского края отметил, что решение о месте проведения суда будет принимать не он, а судебное руководство.

Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку Фургала в связи с «утратой доверия».

Фургал был задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Басманный суд арестовал чиновника на два месяца.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

— Дегтярев рассказал о перестановках в правительстве Хабаровского края

— В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала