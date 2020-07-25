Зеленскому доложили о темпах роста заболеваемости COVID-19 на Украине

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на Украине вырос до 64,1 человека на 100 тысяч населения, рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе совещания с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

Кроме того, 25 июля в стране зафиксирован рекордный прирост новых случаев заболевания. За сутки коронавирус выявлен у 1106 человек, указано в сообщении.

Лидерами по заболеваемости COVID-19 являются Ровенская и Львовская области, а также город Киев, рассказал Шмыгаль.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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