Число жертв СOVID-19 в Москве достигло 4 389

Количество летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, число погибших от СOVID-19 в столице возросло до 4 389.

Уточняется, что у всех скончавшихся за последние сутки пациентов был подтвержден диагноз пневмония.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 15 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тысяч человек.

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