На Украине продолжает расти суточное число заражений коронавирусом

На Украине за сутки коронавирусом заразились 972 человека, что продолжает тенденцию на увеличение суточного показателя, сообщил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

23 июля заразились 856, 22 июля — 829, 21 июля — 673 пациента.

Всего на Украине заразились почти 63 тыс., выздоровели около 35 тыс., погиб 1 571 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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