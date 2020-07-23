Убийцу Флойда обвинили в неуплате налогов

Бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда, также обвинили в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как пишет издание, Шовин и его бывшая жена занизили свой доход в общей сложности на 464 тыс. долларов в период с 2014 по 2019 годы. Отмечается, что по ходу расследования эта сумма может увеличиться.

Массовые антирасистские протесты и заявления происходят в западных странах после гибели афроамериканца Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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