Минздрав готовится выпустить вакцину от коронавируса
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Минздрав готовится выпустить вакцину от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
По его словам, это произойдет при определенных условиях.
«Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и выпуску вакцины на условиях: параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые необходимо учитывать», — сказал он в интервью «России 24».
По его словам, вакцина института им. Гамалеи может пройти регистрацию в начале августа.
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