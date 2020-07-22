Минздрав готовится выпустить вакцину от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

По его словам, это произойдет при определенных условиях.

«Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и выпуску вакцины на условиях: параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые необходимо учитывать», — сказал он в интервью «России 24».

По его словам, вакцина института им. Гамалеи может пройти регистрацию в начале августа.

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