Эксперты рассказали, чем опасны суши

Роскачество предупредило, что в вяленой, копченой, слабосоленой рыбе, используемой в суши, могут быть паразиты, пишет ТАСС.

«Отдавайте предпочтение продуктам, изготовленным на предприятиях, где есть контроль за соблюдением санитарных правил», — отметили в Роскачестве.

Эксперты советуют для разделки свежей рыбы использовать отдельные посуду и нож, а после продезинфицировать их. Также следует тщательно прожаривать, проваривать или просаливать рыбу перед употреблением в пищу.

«Например, любители суши очень рискуют своим здоровьем», — говорится в сообщении.

Более того, Роскачество рекомендует не кормить сырой рыбой домашних животных, потому что кошки и собаки тоже могут заразиться паразитами.

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