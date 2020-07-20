Назван простой продукт, помогающий сбросить вес

Испанский диетолог Айтор Санчес пришел к выводу, что при включении яиц в рацион люди худеют быстрее. Об этом он рассказал в интервью изданию La Vanguardia.

По его словам, у данного продукта отсутствуют жиросжигающие свойства. Тем не менее, употребление большего количества белка, полученного от питательных продуктов, в том числе от яиц, помогает надолго насытиться.

Санчес отмечает, что так уменьшается общее потребление калорий.

Диетолог советует есть яйца по утрам, чтобы дать организме необходимые питательне вещества.

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