Песков прокомментировал отмену «Бессмертного полка»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение отменить акцию «Бессмертный полк» в этом году, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представителя Кремля спросили, как глава государства Владимир Путин отреагировал на перенос мероприятия.

«Президент не является организатором данного мероприятия. Ведь это же не какое-то приказное мероприятие – в этом его уникальность. Организаторы имеют свою точку зрения, и от нее абстрагироваться невозможно», — сказал Песков.

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