РФ заинтересовала своим опытом по борьбе с COVID страны из-за низкой смертности

Многие страны заинтересовались опытом России по борьбе с коронавирусной инфекцией из-за низкой смертности. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

По его словам, действующие в стране мультидисциплинарные и мультирегиональные команды позволяют за очень короткое время максимально эффективно выстроить систему помощи.

Он отметил, что именно за счет подобной системы России имеет один из самых низких показателей смертности в мире.

«Поэтому нашим опытом сегодня интересуются многие страны», — сказал Мурашко, добавив, что РФ практически еженедельно контактирует с минздравами двух-трех стран в обмене опытом» по борьбе с коронавирусом.

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