В России выявили 6 428 новых случаев коронавируса
В России выявили 6 428 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
За сутки от коронавируса умерли 167, полностью выздоровели — 8 443.
Общее число случаев выросло до 752 797.
За весь период пандемии умерли 11 937 человек, выздоровели — 531 692 человека.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 13,5 млн, умерли более 580 тысяч человек.
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