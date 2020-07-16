В России выявили 6 428 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

За сутки от коронавируса умерли 167, полностью выздоровели — 8 443.

Общее число случаев выросло до 752 797.

За весь период пандемии умерли 11 937 человек, выздоровели — 531 692 человека.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 13,5 млн, умерли более 580 тысяч человек.

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