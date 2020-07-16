Массовое заражение коронавирусом произошло на съемках клипа в Бурятии

Массовое заражение коронавирусом произошло во время съемок музыкального клипа в Бурятии, в настоящее время инфекция подтвердилась у восьми человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального управления Роспотребнадзора.

«У одного из участников съемок клипа выявлен коронавирус <...> При обследовании остальных участников съемок установлено еще семь положительных результатов на коронавирус», — заявили в управлении.

Всего в записи ролика участвовали 18 человек, все они отправлены на изоляцию.

По информации агентства, клип снимал один из бурятских режиссеров.

В настоящее время в республике подтверждено 3 566 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии погибли 34 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 13,5 млн, за все время от коронавируса умерли более 580 тыс. человек.

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