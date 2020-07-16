Синоптики прогнозируют дожди и до +19°C в четверг в Москве
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Синоптики прогнозируют облачную погоду с умеренными дождями в четверг, 16 июля в Москве и Московской области. Температура воздуха днем не превысит 19°C, сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам метеорологов, столбит термометра днем будет варьироваться от +17°C до 19°C, а ночью — от +12°C до +14°C.
Облачная погода без прояснений сохранится в столице на протяжении ближайших суток. В большинстве районов пройдут небольшие дожди, местами умеренные.
Ветер будет дуть с западного направления, 6-11 м/c, ночью — 5-10 м/с.
Атмосферное давление днем составит 740 мм ртутного столба, а ночью — 742 мм.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.