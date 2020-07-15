Суд Омска оштрафовал местного жителя по делу об оправдании терроризма

Первый Восточный окружной военный суд Омска оштрафовал 53-летнего местного жителя за комментарий в соцсетях о теракте в Архангельске. Об этом сообщает «Омск-информ», ссылаясь на пресс-службу омского УФСБ.

По данным пресс-службы, омич «одобрительно высказывался о данном деянии, назвал действия преступника правильными».

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете). С учетом раскаяния ему был назначен штраф в 350 тыс. рублей.

31 октября 17-летний Михаил Жлобицкий устроил взрыв на входе в управление ФСБ Архангельска. Молодой человек погиб на месте, три сотрудника ФСБ получили ранения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава СЖР назвал приговор Светлане Прокопьевой ударом по имиджу страны

— Журналистку «Эха Москвы» оштрафовали по делу об оправдании терроризма

— СК допрашивает родственников устроившего взрыв в здании ФСБ подростка