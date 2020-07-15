Суд Омска оштрафовал местного жителя по делу об оправдании терроризма
Первый Восточный окружной военный суд Омска оштрафовал 53-летнего местного жителя за комментарий в соцсетях о теракте в Архангельске. Об этом сообщает «Омск-информ», ссылаясь на пресс-службу омского УФСБ.
По данным пресс-службы, омич «одобрительно высказывался о данном деянии, назвал действия преступника правильными».
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете). С учетом раскаяния ему был назначен штраф в 350 тыс. рублей.
31 октября 17-летний Михаил Жлобицкий устроил взрыв на входе в управление ФСБ Архангельска. Молодой человек погиб на месте, три сотрудника ФСБ получили ранения.
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