В Техасе застрелили двух полицейских при задержании преступника
Двое американских полицейских погибли во время стрельбы при задержании злоумышленника в городе Мак-Аллен штата Техас, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.
«С болью в сердце я делюсь новостями о том, что сегодня мы потеряли двоих наших смелых полицейских Мак-Аллена», — заявил мэр города Джим Дарлинг после трагедии.
Отмечается, что инцидент произошел, когда полиция прибыла по вызову местных жителей для задержания злоумышленника, который устроил стрельбу в одном из городских районов.
Правоохранители приказали мужчине бросить оружие, но вместо этого стрелок открыл по ним огонь, после чего покончил с собой.
Раненые офицеры скончались в реанимации через несколько часов после этого. Обстоятельства происшествия выясняет следствие.
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