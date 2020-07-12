В Техасе застрелили двух полицейских при задержании преступника

Двое американских полицейских погибли во время стрельбы при задержании злоумышленника в городе Мак-Аллен штата Техас, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

«С болью в сердце я делюсь новостями о том, что сегодня мы потеряли двоих наших смелых полицейских Мак-Аллена», — заявил мэр города Джим Дарлинг после трагедии.

Отмечается, что инцидент произошел, когда полиция прибыла по вызову местных жителей для задержания злоумышленника, который устроил стрельбу в одном из городских районов.

Правоохранители приказали мужчине бросить оружие, но вместо этого стрелок открыл по ним огонь, после чего покончил с собой.

Раненые офицеры скончались в реанимации через несколько часов после этого. Обстоятельства происшествия выясняет следствие.

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