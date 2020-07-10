О затратах на строительство «стены» на границе с Россией в 2020 году рассказали на Украине

На Украине рассказали о тратах на строительство «стены» на границе с Россией в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Так, по представленным данным, на проект, который предполагает возведение фортификационных сооружений и охранных систем, было затрачено $3,6 млн с начала года.

В Госпогранслужбе Украины подчеркнули, что всего на 2020 год выделено примерно $14,8 млн.

Построить «Стену» на границе с Россией в 2014 году предложил экс-глава правительства Украины Арсений Яценюк. Проект предусматривал сооружение траншей, рвов и установку специальных объектов, таких как наблюдательные башни и опорные пункты.

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