Адвоката Добровинского удивила информация о возбуждении дела за нарушение этики

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, удивился информации о возбуждении против него дисциплинарного дела.

«Я ничего не знаю про это, в первый раз слышу», — сказал юрист в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Федеральная палата адвокатов сообщила, что в отношении Дубровинского, а также его коллеги Эльмана Пашаева — адвоката Михаила Ефремова — были возбуждены дисциплинарные дела о нарушении адвокатской этики.

В ФПА не стали уточнять причины, по которым были открыты разбирательства. При этом организация уже выражала свою обеспокоенность тем, что адвокаты используют дело Ефремова для саморекламы и «высказывают суждения, несовместимые с существом адвокатской профессии».

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